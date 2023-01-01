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Manisa'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Manisa Alaşehir'de otomobilin karşı yönden gelen kamyonet ile çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Giriş: 01.01.2023 - 03:07 | Güncelleme: ABONE OL
Manisa'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
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AA

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

Alaşehir'de S.Ö'nün kullandığı otomobille karşı yönden gelen M.G. idaresindeki kamyonet, Toygar Mahallesi yolunda çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

AA'nın haberine göre; kazada otomobildeki yolculardan Furkan Öztürk'ün (20), olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

Otomobildeki sürücü S.Ö. yolcular M.Ç. (20), M.A. (21) ve S.M. (20) ile kamyonet sürücüsü M.G. ile kamyonetteki yolcu B.U. yaralandı.

Yaralılar, Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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