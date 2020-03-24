Manisa'da öğretmenler sağlıkçılar için maske üretiyor

24 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle artan maske talebine yanıt verebilmek için çalışma yürüten Manisa'daki 6 lisede gönüllü öğretmenler ve okul çalışanları, sağlıkçılara hijyenik maske yetiştirmek için çaba sarfediyor.
Ülke genelinde maske üretimine başlayan ilk meslek liselerinden biri olan İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bir günde 10 binin üzerinde sipariş alınca kentteki 5 meslek lisesi daha seferberliğe katıldı.
Manisa'da günde 4 bin 500 cerrahi maskenin üretildiği 6 lisedeki aralarında gönüllü öğretmen, hizmetli, okul idari personelinin bulunduğu 70 kişi, alınan 30 bin maske siparişini yetiştirmek için yoğun çaba harcıyor.
Okulların tatil olmasına ve idari izinli olmalarına rağmen her sabah saat 08.00'de okula gelen gönüllü öğretmenler ve personel, saat 17.00'ye kadar hijyen maske üretiyor. Mevcut siparişlerin tamamlanmasının ardından liselerde üretilen maskeler, sadece sağlık kurumlarına verilecek.
Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin maske üretimi konusunda öncülük ettiğini belirterek, "Sağ olsun öğretmenlerimizin hepsi gönüllü. Burası günlük bin maske üretimiyle Türkiye'de güzel bir örnek oldu. Bu lisemizin ardından Manisa'da 5 meslek lisemiz daha maske üretimine başladı, şu anda il genelinde 6 lisede günlük 4 bin 500 maske üretiliyor." dedi.
- "Sipariş almayı bıraktık"
Dikici, çok yoğun bir taleple karşılaştıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Şu anda sipariş almayı bıraktık. Sadece sağlık kuruluşlarımıza maske vereceğiz çünkü öncelik onlarda. 10 gündür üretim yapıyoruz, kamu kurumlarına verdik. 30 binden fazla sipariş alındı ama artık siparişleri durdurduk. Bu siparişleri teslim ettikten sonra ürettiğimiz bütün maskeleri sağlık kuruluşlarına vereceğiz."
İsmet İnönü Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Leyla Duran ise gönüllü giyim ve el sanatları öğretmenleri ile birlikte eski dikiş makinelerini onardıklarını, hazırladıkları atölyede üretime başladıklarını anlattı.
Duran, şöyle konuştu:
"Personelimiz, aşçımız öğretmen arkadaşlarımız tatildeyken bu süreçte hepimiz el birliği ile bu işe giriştik. Günlük bin adet maske üretiyoruz. Başta kurumlarımız olmak üzere ihtiyaçları karşılamaya çalışıyoruz. Sağlık kuruluşlarının ihtiyaçlarını karşılamaktayız. Her gün taleplerimiz artıyor. Elimizden geldiğince halkımızın yanında olmaya çalışacağız. Birlikte bu sürecin üstesinden geleceğimizi umuyorum. Gelen talepleri geri çevirmek istemiyoruz ama bizler de yoruluyoruz."
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