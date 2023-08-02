Manisa'da motosikletin bariyere çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti
Manisa'nın Salihli ilçesinde bariyere çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı, motosiklette bulunan 1 kişi hayatını kaybetti
Alınan bilgiye göre, Mehmet G'nin (30) kullandığı motosiklet, Akhisar-Alaşehir kara yolu Gediz çayı mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü Mehmet G. ve motosikletteki Bilal Kırer'i (31) Salihli Devlet Hastanesine kaldırdı.
Durumu ağır olan Kırer, sevk edildiği Manisa Şehir Hastanesinde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.