(DRONE) - Manisa'da meydanlar boş kaldı

19 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Konak Meydanı'ndaki Tarihi Saat Kulesi'nin güvercinlerini, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve belediye ekipleri besledi.İzmir genelinde kısıtlamayı ihlal ettiği tespit edilen 15 kişiye adli işlem, 844 kişiye idari işlem yapılarak, 1 milyon 694 bin 500 lira para cezası kesildi.Ödemiş ilçesinde ise sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler tarlalarında çalışmaya devam etti. Türkiye'de patates üretiminin önemli bölümünün karşılandığı ilçedeki üreteciler, hasada devam etti.Ödemiş Ziraat Odası İkinci Başkanı Mehmet Dinlenmez yaptığı açıklamada, üreticiler adına Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye teşekkür ederek, "Biz halkımız için üretmeye devam ediyoruz. Halkımızda, bizim için evinde kalmaya devam etsin." dedi.- Manisa'da mesir festivali alanı boş kaldıManisa'da kentin en işlek yolları olan Mimar Sinan Bulvarı, İbrahim Gökçen Bulvarı ile Mustafa Kemal Paşa, 8 Eylül, Kenzi, İzmir ve Kumludere caddeleri kısıtlama nedeniyle boş kaldı.Bu caddelerde ve önemli kavşaklarda bekleyen Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkan vatandaşları kontrol ederek, kısıtlamadan muaf tutulan kişilere izin verdi.Manisa'da bugün yapılması planlanan 480. Uluslararası Mesir Macunu Festivali ve mesir macunu saçma töreni, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle iptal edilince her yıl binlerce kişiyi ağırlayan Sultan Camisi ve çevresi boş kaldı.Manisalılar sokağa çıkma yasağına azami ölçüde uyarken, kent merkezi ve 17 ilçede yasağı ihlal ettiği tespit edilen 201 kişiye toplam 213 bin 136 lira para cezası uygulandı.- DenizliDenizli'de 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler ve Bayramyeri meydanlarının yanı sıra ana caddeler boş kaldı.Polislerin devriye gezdiği sokak ve caddelerde, vatandaşların kısıtlamaya uyduğu görüldü. Sokağa çıkan yaya ve sürücüler hakkında polis ekiplerince kurala uymamaktan işlem yapılarak evlerine gönderildi.Kısıtlama kapsamı dışındaki işletmeler ile tarlada çalışan çiftçiler faaliyetlerine devam etti.- AydınAydın’da kentin en en işlek noktalarından Atatürk Kent Meydanı, Adnan Menderes Bulvarı ile Sevgi yolu boş kaldı.Önemli turizm merkezlerinden Kuşadası ve Didim ilçelerinde de vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu görüldü.
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