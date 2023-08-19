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        Haberler Gündem 3. Sayfa Manisa'da makilik alan yangını

        Manisa'da makilik alan yangını kontrol altında

        Manisa Turgutlu'da makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Alevlerin etkilediği alanda soğutma çalışması yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 01:00
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        Manisa'da makilik alan yangını
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        Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki makilik alanda çıkan yangın, karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Avşar Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler 2 uçak, 6 helikopter, 16 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 dozer ile yangın söndürme çalışması başlattı.

        SOĞUTMA ÇALIŞMASI YAPILDI

        AA'nın haberine göre; Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin de destek verdiği çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı. Alevlerden etkilenen bölgede soğutma çalışmaları yapıldı.

        #Son dakika haberler
        #Manisa
        #Turgutlu
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