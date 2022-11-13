Manisa'da 'maganda kurşunu' bir çocuğu yaraladı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde "maganda kurşunu" isabet eden 12 yaşındaki çocuk yaralandı.

Ege Mahallesi Murat Caddesi'nde babasının işlettiği kahvehane önünde oturan B.M'nin ayağına "maganda kurşunu" isabet etti.

Baba Abdullah M, yaralanan oğlunu kendi aracıyla Manisa Şehir Hastanesine götürdü.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.