Maden işçilerini taşıyan servis devrildi: 6 yaralı

DHA

Kaza, bugün saat 16.30 sıralarında Soma'nın kırsal Eynez Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Özel bir maden ocağında çalışan işçileri taşıyan Cemil Güleç yönetimindeki servis minibüsü, şarampole devrildi. Kazada, sürücü Cemil Güleç ile maden işçileri Burhanettin Tarhan, Yunus Şeker, Uğur Dalaklı, Tolga Vardar (35) ve Hasan Hüseyin Menekşe (22) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Soma Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.