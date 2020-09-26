Manisa'da kül olan ormanlarda ağaçlandırma çalışması devam ediyor

İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yangın bölgesindeki enkazın temizliği için yüzlerce kesim işçisi çalışıyor.

Bölgede incelemelerde bulunan İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, yaptığı değerlendirmede, kasım sonuna kadar arazi hazırlığının biteceğini ilk fidanların aralık ayında toprakla buluşacağını bildirdi.

Yangında zarar gören toplam 904 hektar ormanlık alanın doğal gençleştirme ve ağaçlandırma teknikleriyle yeniden yeşertileceğini aktaran Derince, bölgenin tekrar orman formuna girmesi için 30 yıl gerekeceğine dikkat çekti.