Manisa'da komşusunu öldüren kişi intihar etti

Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Bey Akkor (56),aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen Kader Oktay'la (52) tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Akkor, av tüfeğiyle Oktay'ı vurdu.

Akkor, daha sonra aynı tüfekle kendini de vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine ambulans ve polis sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelmede, Oktay'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İlk müdahalenin ardından Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Akkor da müdahaleye rağmen kurtarılamadı.