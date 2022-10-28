Komşu iki kardeşin evleri alev alev yandı

Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan yangında 2 ev kullanılmaz hale geldi.

Çiftçiibrahim Mahallesi'nde, Yunus Kahraman'a tek katlı evde henüz belirlenemeyen sebepten yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki Kahraman'ın kardeşi muhtar Zeynel Abidin Kahraman'ın tek katlı evine sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, 2 evde hasar oluştu.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.