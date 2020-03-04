Manisa'da kırmızı ışıkta bekleyen araçlara tır çarptı: 3 yaralı



Manisa'nın Ahmetli ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen 3 hafif ticari araca tırın çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir-Ankara karayolu Gökkaya Mahallesi kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen H.M idaresindeki 55 KP 948 plakalı, R.Ç. (57) idaresindeki 45 E 9836 plakalı ve Ö.F. idaresindeki hafif ticari araca, M.E. idaresindeki 26 LE 744 plakalı tır çarptı.

Kazada sürücüler, H.M. Ö.F. ve tırdaki yolcu Ü.M. yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, kaza civarda bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde tırın, trafik ışıkları nedeniyle yavaşlayan hafif ticari araca, daha sonra kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptığı görülüyor.