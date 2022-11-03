"Kasten öldürme" suçundan aranan zanlı yakalandı

Alınan bilgiye göre, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, asayiş uygulamasında şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

AA'nın haberine göre, ekiplerce, zanlı E.G'nin (35) yapılan kimlik sorgulamasında, "kasten öldürme" suçundan arandığı belirlendi.

Gözaltına alınan E.G. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.