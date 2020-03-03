Manisa'da kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı



Alınan bilgiye göre, Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mersindere Mahallesi Kale mevkisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Operasyonda T.G. (26),İ.A. (24) ve D.N (28) suçüstü yakalanırken kazı yaparken kullandıkları malzemelere el kondu.

Kaçak kazı yapılan alanda bulunan lahit, Manisa Müzesi Müdürlüğü yetkililerince toprak altından çıkarıldı. Lahit, Manisa Müzesi'ne götürüldü.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerin ardından savcılıkça ile serbest bırakıldı.