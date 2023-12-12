Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 3'ü ağır 8 yaralı

Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 3'ü ağır 8 yaralı

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Manisa'nın Selendi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 8 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Selendi-Simav karayolunun 16. kilometresinde, Mustafa Ö'nün kullandığı otomobil ile Ahmet G. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Ahmet G'nin kullandığı otomobil çarpışmanın etkisiyle yoldan şarampole devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

1'İ ÇOCUK 8 KİŞİ YARALANDI

AA'nın haberine göre; araçlarda bulunan sürücüler Mustafa Ö. (53), Ahmet G. (23) ile yolcular Mehmet B. (28), Burhan K. (21), Hüseyin S. (46), Ethem D. (45), Nesrin A. (24) ve İsmail Poyraz C. (4) yaralandı.

3 YARALININ DURUMU AĞIR

Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından yaralılar Selendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen Mustafa Ö, Burhan K, ve Mehmet B. yapılan müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.