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Manisa'da iki araç çarpıştı: 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı

Manisa'da otomobil ile çarpışan hafif ticari aracın devrildiği trafik kazasında 1 çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

Giriş: 30.06.2023 - 04:55 | Güncelleme: ABONE OL
Manisa'da iki araç çarpıştı: 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı
Manisa'da iki araç çarpıştı: 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı
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AA

Şehzadeler ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sekman A. idaresindeki otomobil ile Mustafa B. yönetimindeki hafif ticari araç, Kuşlubahçe Mahallesi Okul Caddesi'nde çarpıştı.

1 ÇOCUK YAŞAMINI YİTİRDİ

Çarpmanın şiddetiyle hafif ticari araç devrildi. Kazada araçlarda bulunan ve yaralanan N.A. (50), R.R.B. (7), K.B. (9) Y.B.(17 ), Ecrin Ö.(10) ve Ö.A. (68) ilk müdahalenin ardından Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

AA'nın haberine göre; ağır yaralanan Ecrin Ö, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

2 SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Kazaya karışan iki aracın sürücüsü gözaltına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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