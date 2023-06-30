Manisa'da iki araç çarpıştı: 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Sekman A. idaresindeki otomobil ile Mustafa B. yönetimindeki hafif ticari araç, Kuşlubahçe Mahallesi Okul Caddesi'nde çarpıştı.

AA'nın haberine göre; ağır yaralanan Ecrin Ö, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Çarpmanın şiddetiyle hafif ticari araç devrildi. Kazada araçlarda bulunan ve yaralanan N.A. (50), R.R.B. (7), K.B. (9) Y.B.(17 ), Ecrin Ö.(10) ve Ö.A. (68) ilk müdahalenin ardından Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya karışan iki aracın sürücüsü gözaltına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.