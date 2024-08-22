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        Haberler Gündem Güncel Manisa'da Halk Ekmek satışı başladı | Son dakika haberleri

        Manisa'da Halk Ekmek projesi başladı, ilk satışı Başkan Zeyrek yaptı

        Manisa Büyükşehir Belediyesi, "Halk Ekmek" projesini hayata geçirdi. İlk satışı Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in yaptığı Halk Ekmek, ilk etapta Yunusemre ilçesinde 12 noktada satılacak. Başkan Zeyrek, "Ülkemin her yerinde olmasına rağmen maalesef Manisa'nın eksik kaldığı bir noktaydı. Bunu hayata geçirmek ve vatandaşların ekonomisine fayda sağlayabildiğim için gerçekten çok mutluyum. Ekmeğimizi, kısa bir süre 5 TL'den satacağız. Önümüzdeki ay Şehzadeler'de daha sonra 17 ilçemde Halk Ekmek büfeleri Manisa'mda olacak" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 11:28 Güncelleme: 22.08.2024 - 11:28
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        • 1

          Manisa Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek projesini hayata geçirdi. Pilot bölge olarak Yunusemre ilçesinde başlayan projede 12 noktada satış yapılacak. Halk Ekmek satışının ilk gününde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ekmekleri vatandaşlara kendi elleriyle verdi.

        • 2

          Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Halk Ekmek büfesinde vatandaşlara ilk satışları gerçekleştirdi. Ekmekleri tek tek poşetleyerek vatandaşlara veren Başkan Zeyrek, vatandaşların teşekkürlerini kabul etti.

        • 3

          Güzel bir güne uyandıklarını söyleyen Başkan Zeyrek, "Çünkü söz verdiğim üzere Yunusemre ilçesinde Halk Ekmek büfeleri bugün itibari ile hayata geçti. Bismillah diyerek ilk ekmeğimizi sattık. Ekmeğimiz sıcak, taze ve sağlıklı. Sadece 5 TL’ye satıldı. Seçim sürecinde söz vermiştik, su 1 lira olacak, ekmek 5 lira olacak diye bu sözümü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Yunusemre ilçemizi pilot bölge olarak seçtik" dedi.

        • 4

          Başkan Ferdi Zeyrek, "Halk Ekmek büfeleri yakında 17 ilçemize taşınacak. Ülkemin her yerinde olmasına rağmen maalesef Manisa'nın eksik kaldığı bir noktaydı. Bunu hayata geçirmek ve vatandaşların ekonomisine fayda sağlayabildiğim için gerçekten çok mutluyum. Ekmeğimizi, kısa bir süre 5 TL’den satacağız. Önümüzdeki ay Şehzadeler’de daha sonra 17 ilçemde Halk Ekmek büfeleri Manisa’mda olacak" diye konuştu.

        • 5

          Halk Ekmek satışının ardından mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Zeyrek, vatandaşların taleplerini dinledi. Yapılacak çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulunan Başkan Zeyrek, talepleri not aldı.

        • 6

          Şükrü Zengin isimli vatandaş, "Biz artık Halk Ekmeği takip etmiyoruz. Eski sistem gitti, yeni sistem geldi. Ellerine kollarına sağlık olsun. Bizim söylemimize gerek yok, çalışıyorlar. Ferdi Başkan çalışmaya devam etsin, Halk Ekmek olmasa da olur. Ülkemiz, vatanımız için bunlar devam etsin" dedi.

          Gıyasetten Boztaş da "Başkanımız sözünü tuttu. Halk Ekmek mahalleye geldi. Ekmeği dağıtıyor. Millet, gariban insanlar faydalanıyor. Ekmek çok güzel. Ben de ekmek aldım. Fırın 10 TL’ye veriyor. Gariban nerden alacak bu ekmeği. 10 tane alsa 100 TL, nasıl alacak. Şimdi 10 tane ekmek alıyor 50 TL. Halk Ekmek gelmeyecek deniyordu. Gelecek niye gelmeyecek. Başkan daha 4 aydır görevde. Allah razı olsun. Bizim ekmeğimiz geldi mahalleye" şeklinde konuştu.

        • 7

          Mahalle sakinlerinden Mustafa Oğuz, "Çok mutluyuz. Allah başkanımızdan razı olsun. Teşekkür ediyorum. İhtiyaç sahiplerinin hepsi istifade ediyor. Ekmeğimi de aldım, her gün de alacam. 5 TL para değil" ifadelerini kullandı.

          Alican Gus, "Bizim başkanımız güzel bir insan. Allah razı olsun, ekmeği ucuza veriyor. 5 TL ucuz ekmek" dedi.

          Ali Rıza Karakaş isimli vatandaş ise şunları söyledi: "Allah için çalışıyorlar. AK Parti’den çok üstün. Halk Ekmek sözünü yerine getirdi. Ekmek aldık. Fiyatlar güzel, ekmekler güzel. Böyle devam ederse çok güzel olur."

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