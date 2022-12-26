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Manisa'da hafif ticari aracın çarptığı kişi öldü

Manisa'da karşıdan karşıya geçmeye çalışan kişi, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybederken, sürücü gözaltına alındı

Giriş: 26.12.2022 - 01:47 | Güncelleme: ABONE OL
Manisa'da hafif ticari aracın çarptığı kişi öldü
Manisa'da ölümlü kaza
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AA

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Halit E'nin kullandığı hafif ticari araç, Manisa-İzmir çevre yolu Güzelyurt Mahallesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan ve ismi henüz öğrenilemeyen yayaya çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. AA'nın haberine göre; sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede yayanın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, sürücüyü gözaltına aldı.

Cenaze, savcının incelemesinin ardından otopsi için Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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