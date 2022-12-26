Manisa'da ölümlü kaza

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Halit E'nin kullandığı hafif ticari araç, Manisa-İzmir çevre yolu Güzelyurt Mahallesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan ve ismi henüz öğrenilemeyen yayaya çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. AA'nın haberine göre; sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede yayanın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, sürücüyü gözaltına aldı.

Cenaze, savcının incelemesinin ardından otopsi için Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.