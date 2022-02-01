Ege Bölgesi'nde sulamada önemli bir yere sahip olan Gediz Nehri'ni atıklarla kirlettikleri gerekçesiyle Manisa'daki 83 kurum ve işletmeye geçen yıl toplam 7 milyon 657 bin TL'lik idari para cezası kesildiği bildirildi.
Büyük Menderes'in ardından Ege Denizi'ne dökülen ikinci büyük nehir olan Gediz'i kirlilikten kurtarmak için 2021 yılında toplam 2 bin 233 denetim yapıldığı bildirildi. 'Gediz Havzası Kirlilik Önleme Eylem Planı' kapsamında yapılan denetimlerle ilgili bilgi veren Manisa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Eyup Gül, "Bu denetimlerde Gediz'i kirlettiği belirlenen 83 kurum ve işletmeye toplam 7 milyon 657 bin TL'lik idari para cezası verdik. Denetimlerin 478'i atık su üzerine oldu" dedi.
'SAHADA SÜREKLİ DENETİMLERİMİZİ YAPIYORUZ'
Manisa'nın 15 ilçesinin yer aldığı Gediz Havzası'nda 163 atık su arıtma tesisinin bulunduğuna dikkat çeken Gül, " Denetimlerimizde özellikle işletmelerin kanalizasyon sistemine bağlı olup olmadığını kontrol ettik. Eğer kanalizasyon şebekesi yoksa buralarda atık su ile ilgili alt yapılarının ve arıtma tesislerinin olup olmadığını kontrol ettik. Şayet arıtma tesisi mevcutsa, çalışıp çalışmadığına baktık. Vatandaşlarımız bu konuda gayet duyarlı, gerek bakanlığımızın ALO 181 hattını arayarak ya da Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığıyla bize bildirimde bulunarak, Gediz'i kirletenlerle ilgili şikayetlerini iletiyorlar. Bizler de ekiplerimizle birlikte sahada sürekli denetimlerimizi yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
CEZA KATLANIP, FAALİYETİ DURDURMAYA KADAR GİDİYOR
Gediz'i kirleten işletmelere ilk etapta idari yaptırım uyguladıklarını belirten Gül, şöyle devam etti: "Ardından aynı durumun tekrar etmesi halinde iki katı idari yaptırıp uygulayacağımızı bildiriyoruz. Ayrıca kirliliğe neden olunduğu için il cumhuriyet başsavcılıklarına bildirimde bulunuyoruz. İdari yaptırımların ardından kirliliğe neden olanların çoğu zaman kendilerini düzelttiğini görüyoruz. İki kat cezai yaptırım uygulanmasına rağmen kirliliğe neden olmaya devam edenlerin faaliyetlerini geçici olarak durdurma yönüne gidiyoruz."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!