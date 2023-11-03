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        Haberler Gündem Manisa'da firari DEAŞ hükümlüsü yakalandı - Güncel haberler

        Manisa'da firari DEAŞ hükümlüsü yakalandı

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, hakkında terör örgütü DEAŞ'a üye olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 20:17 Güncelleme: 03.11.2023 - 20:17
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        Manisa'da firari DEAŞ hükümlüsü yakalandı
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        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespiti ve deşifresine yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmalarda, DEAŞ terör örgütü üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 5 yıl 10 ay hapis cezası bulunan Suriye uyruklu A.E.H'nin (42) Turgutlu ilçesinde bulunduğu tespit edildi.

        Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

        "DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü dönem içerisinde canlı bomba eylemi yapmak için eğitim aldığı şeklinde bilgileri bulunan, hakkında Şanlıurfa Ağır Ceza İlamat Masası tarafından silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan yabancı uyruklu A.E.H. isimli şahıs, 3 Kasım günü saat 16.30 sıralarında ilimiz Turgutlu ilçesinde yakalanarak gözaltına alınmış, aynı gün çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir."

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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