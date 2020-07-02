Manisa'da ev yangını hasara yol açtı

13 Eylül Mahallesi M. Şeren Sokak'taki 2 katlı bir binanın ilk katında yangın çıktı. İhbar üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesi Soma İtfaiye Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi.

Binanın ikinci katındaki balkonda mahsur kalan Serap ve Mustafa Alp, itfaiye ekiplerinin uzattığı merdivenle kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Elektrik prizinden çıktığı tahmin edilen yangın sonucu ev kullanılmaz hale geldi.