Manisa'da eski muhtar öldürüldü

Tekeller yol kavşağında yerde hareketsiz bir kişinin yattığını görenler, jandarmaya ihbarda bulundu. Hayatını kaybettiği belirlenen kişinin Baharlar Mahallesi'nin eski muhtarı Necati Yılmazer (62) olduğu tespit edildi.

Sabah saatlerinde motosikletiyle bağa gitmek için yola çıkan Yılmazer'in tabancalı saldırıya uğradığı belirlendi.

Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, soruşturma kapsamında olayla ilişkisi bulunduğunu belirledikleri U.T (22) ve A.T'nin (74) yakalanması için çalışma başlattı.