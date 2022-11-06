Eski eşini tehdit eden şüpheli tutuklandı

AA'nın haberine göre, Şehzadeler İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 1 yıl önce boşandığı eşi A.Y'yi (25), sürekli olarak rahatsız eden S.Ç'yi (32) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ç. tutuklandı.

Şüphelinin uzaklaştırma kararına rağmen, elektronik kelepçeleri kırarak eski eşinin evine gidip tehditlerde bulunduğu öğrenildi.