Manisa'da eşini falçatayla yaraladığı suçlamasıyla tutuklanan sanık yargılanıyor

AA

Manisa 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Mikail O, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Mağdur Esra O. ve yakınları ile taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

"Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanan sanık Mikail O, eşinin kendisini aldattığını öne sürerek, bu konuda bazı tanıkların dinlenilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, hangi konularda tanıklık edileceğiyle ilgili net bilgi verilmediği için yeni tanıkların dinlenilmesi talebini reddetti.

Eşi Esra'nın olaydan bir gece önce kardeşine ait sim kartın takılı olduğu telefonla biriyle görüştüğünü, kiminle görüştüğünü sakladığını, aldatıldığını düşündüğünü öne süren Mikail O, konunun açıklığa kavuşturulmasını ve tahliyesini istedi.

Mağdur Esra O. ise böyle bir telefon görüşmesi yapmadığını söyledi.

Mahkeme heyeti, sim kartın belirtilen gündeki HTS kayıtlarının araştırılmasına, sanık Mikail O'nun tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

Duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan Esra O, tutuklu eşinin üzerine attığı suçlamalara üzüldüğünü belirterek, "Beni üzen şey, onun için bugüne kadar onca fedakarlık yapmama rağmen bana bu iftiraları atması. Tutukluluğunun devam etmesini istiyorum çünkü bana bunu yapan hapisten çıktığı zaman öldürmeye de çalışır. Hapisten çıksın istemiyorum, çocuklarımın ve benim hayatımı alt üst etti." dedi.

Geçen yıl 20 Kasım'da boşanma aşamasındaki eşi Mikail O'nun falçatalı saldırısına uğrayan Esra O, boğazından yaralanmış, zanlı tutuklanmıştı.