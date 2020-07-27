Manisa'da elinden düşürdüğü av tüfeği ateş alan kişi ağır yaralandı

Alınan bilgiye göre, Hüseyin Bilmez (47),Narıncalıpıtrak Mahallesi'nde traktöre bindiği sırada elinden düşürdüğü tüfeği ateş aldı.

Bilmez'in yaralandığını gören yakınlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Boyun, göğüs ve sol koluna saçmalar isabet eden Bilmez, önce Kula Devlet Hastanesine ardından Salihli Devlet hastanesine sevk edildi.

Ağır yaralanan Bilmez'in hayati tehlikesinin oluğu öğrenildi.

Jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı.