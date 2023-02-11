Manisa'daki yangında 6 kişi dumandan etkilendi

Güzelyurt Mahallesi 5971 Sokak'taki 11 katlı apartmanın 6'ıncı katında bulunan dairede yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince, dairede ve apartmanda mahsur kalan 6 kişi tahliye edildi. Dumandan etkilendiği belirlenen 6 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Klima motorundan çıktığı belirlenen yangın kontrol altına alınırken hastaneye kaldırılanların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.