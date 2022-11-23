Doğalgaz boru hattına yıldırım düştü

DHA'nın haberine göre, Akhisar ilçesine bağlı kırsal Beyoba Mahallesi yakınlarındaki BOTAŞ'a ait doğalgaz boru hattına saat 15.30 sıralarında yıldırım düştü.

Yıldırımının isabet ettiği alandan alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen itfaiye ve jandarma ekipleri bölgede güvenliği sağlandı. Müdahale öncesinde doğalgazın kesilmesi için BOTAŞ ekiplerine bilgi verildi.

Olayda can ve mal kaybı olmadığı öğrenildi.

Fotoğraflar, DHA tarafından servis edilmiştir.