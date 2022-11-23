Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Manisa'da doğalgaz boru hattına yıldırım düştü

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, yıldırımın düşen doğalgaz boru hattında yangın çıktı. Jandarma ve itfaiye ekipleri bölgeye giderken, müdahale öncesi doğalgazın kesilmesi için BOTAŞ ekiplerine bilgi verildi

Giriş: 23.11.2022 - 19:09 | Güncelleme: ABONE OL
Manisa'da doğalgaz boru hattına yıldırım düştü
Doğalgaz boru hattına yıldırım düştü
0:00 / 0:00
DHA

DHA'nın haberine göre, Akhisar ilçesine bağlı kırsal Beyoba Mahallesi yakınlarındaki BOTAŞ'a ait doğalgaz boru hattına saat 15.30 sıralarında yıldırım düştü.

Yıldırımının isabet ettiği alandan alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen itfaiye ve jandarma ekipleri bölgede güvenliği sağlandı. Müdahale öncesinde doğalgazın kesilmesi için BOTAŞ ekiplerine bilgi verildi.

Olayda can ve mal kaybı olmadığı öğrenildi.

Fotoğraflar, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
"Modern çağın gelenekçi gezginleri"
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Piyasalarda gün sonu
Piyasalarda gün sonu
TBMM Genel Kurulu bütçe maratonuna 5 Aralık'ta başlayacak
TBMM Genel Kurulu bütçe maratonuna 5 Aralık'ta başlayacak

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.