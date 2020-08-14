Manisa'da çöp depolama alanında yangın

AA

Gaffar Okkan Mahallesi mevkisinde bulunan şehir çöplüğü, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.İtfaiye ekipleri, Salihli Belediyesi su ikmal araçları ve 20’den fazla personelin müdahale ettiği yangın, 2 saat süren çalışmanın ardından kontrol altında alındı.Alanda soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.