Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Karayağcı ve Kayacık mahalleleri arasındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle dün saat 15.00 civarında başlayan yangına ekiplerin müdahalesi geçe boyunca sürdü. Sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başladı.Şiddetli rüzgarın çalışmaları zorlaştırdığı yangın, yaklaşık 22 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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