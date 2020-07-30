Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

AA

Küçük Güney Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın ve arazinin sarp yapısının etkisiyle büyüdü.İhbar üzerine bölgeye, 1 amfibik uçak, 6 yangın söndürme helikopteri, 45 arazöz ve 20 su tankeri sevk edildi.Söndürme çalışmalarına, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile Soma Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü itfaiye ekipleri destek verdi.Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren mücadelesiyle yangın kontrol altına alındı.Soğutma çalışmalarının devam ettiği, günün ilk ışıklarıyla birlikte yangın dolayısıyla ortaya çıkan zararın tespitinin yapılacağı öğrenildi.