Manisa'da çıkan ev yangınında 89 yaşındaki felçli kişi öldü

Alınan bilgiye göre, Temrek Mahallesi'nde yaşayan Ali Osman Kalaycı'nın (89) evinde yangın çıktı.

Evden alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangını yaklaşık bir saatte söndürdü.

Ekipler, kullanılamaz hale gelen evde Ali Osman Kalaycı'nın cesedini buldu.

Felçli olduğu belirtilen Kalaycı'nın cenazesi, otopsi için Adli Tıp morguna gönderildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.