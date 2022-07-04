Manisa'nın Ahmetli ilçesinde doğada bulunan peçeli baykuş yavruları, koruma altına alındı.

AA'nın haberine göre Cambazlı Mahallesi Dere mevkisinde devriye görevi yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bozulan yuvadan düştüğü değerlendirilen 5 paçalı baykuş yavrusu buldu.

Ekipler, muhafaza altına aldıkları yavru baykuşları, Doğa Koruma ve Mili Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.