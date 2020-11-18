Manisa'da bir otomobilde 4 bin 571 uyuşturucu hap ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında, Yunusemre ilçesinde bir otomobili durdurdu.

Narkotik köpeğinin katılımıyla yapılan aramada 4 bin 571 uyuşturucu hap, 1,92 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Otomobildeki iki şüpheli, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.