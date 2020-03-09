09 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Manisa'da bir milyon dekar bağ kadınların eliyle sezona hazırlanıyor
- Türkiye'nin çekirdeksiz kuru üzüm üretiminin büyük bölümünün karşılandığı Manisa'daki yaklaşık bir milyon dekar alanda, bağ bağlama işleri kadınlar tarafından yapılıyor - Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur: - "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bazı kadınlarımız gün yaparken bizim çiftçi kadınlarımız bağlarda, tarlalarda kendi ailelerine katkıda bulunuyorlar. Onları tebrik ediyorum" - Satiye Yılmaz: - "Kırağıda, yağmurda, çamurda çalışıyoruz. Eve ve çocuklarımıza katkı olsun diye çalışıyoruz. Bu bağlama işlemi 1 ay sürüyor. Soğuklarda gelip çalışıyoruz bazen ateş yakarak ısınıyoruz. Buradan gidip evde iş yapıyorum"
Yıllık ortalama 300 bin ton rekolteyle Türkiye'nin çekirdeksiz kuru üzüm üretiminin büyük bölümünün karşılandığı Manisa'daki yaklaşık 1 milyon dekar alanda, bağ bağlama mesaisi devam ediyor.
Bağ bozumunun ardından kış mevsiminde uykuya geçen bağlarda yeni sezon hazırlıkları kadınların "bağ bağlama" işlemiyle sürüyor.
Sabah üzüm bağlarına giden kadınlar, önceden budanmış asma çubuklarını bağlardaki tellere bağlıyor.
Üzümün kalitesi ve rahat hasat edilmesi için yapılan "bağ bağlama" işlemi, bölgede günlük 90 lira yevmiye ile çalışan kadınlar tarafından yapılıyor.
Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üzüm hasadına kadar 9 ay sürecek meşakkatli bir çalışmanın ilk aşaması olan bağ bağlama sezonunun başladığını söyledi.
Üzüm üreticiliğinin oldukça zor bir uğraş olduğuna dikkati çeken Okur, kadınların üzüm bağlarından sofralara ulaşana kadar her aşamada yoğun bir emeğinin olduğunu belirterek, "Bağ budaması, bağlanması ve üzüm hasadına kadar olan her alanda kadınlarımızın çokça emeği bulunmaktadır. Kadınlarımız bizim için çok değerlidir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bazı kadınlarımız gün yaparken bizim çiftçi kadınlarımız bağlarda, tarlalarda kendi ailelerine katkıda bulunuyorlar. Onları tebrik ediyorum." dedi.
- Aile ekonomisine katkı sağlıyorlar
Sabah 06.00'da uyandıklarını ve 07.00'de bağa geldiklerini belirten 36 yaşındaki Cansel Sözeri, "Oğlum okuyor. Çocuğuma destek için çalışıyorum. Günlük 90 lira kazanıyoruz. Yağmurda çamurda sürekli gelmek zorundayız. Hava soğuk olsa bile bağ bağlama yapıyoruz. Evde oturmaktansa aile ekonomisine katkı sağlıyorum." diye konuştu.
Kendi işleri tamamladıktan sonra bağ bağlama işlerine gittiklerini söyleyen Derya Akın da "Hem ev işi hem de tarla işi bize ait. Ev işi kolay tarla işi daha zor fakat biz alışkınız." ifadelerini kullandı.
Bağ bağlama işleminin 1 ay kadar sürdüğünü anlatan 52 yaşındaki 4 çocuk annesi Satiye Yılmaz da şöyle konuştu:
"Kırağıda, yağmurda, çamurda çalışıyoruz. Eve ve çocuklarımıza katkı olsun diye çalışıyoruz. Bu bağlama işlemi 1 ay sürüyor. Soğuklarda gelip çalışıyoruz bazen ateş yakarak ısınıyoruz. Buradan gidip sonra da evde iş yapıyorum. Ben sabah saat 04.00'de kalkıyorum. Sonra işlerimi yaptıktan sonra yola çıkıyorum."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!