Manisa'da bir kadın başka bir kadını bıçakla öldürdü

Ş.C. (36),Reşat Bey Mahallesi 648 Sokak'taki otobüs durağında Nergüzel Avcı'yı (60) göğsünden maket bıçağıyla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan Avcı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Zanlı Ş.C, gözaltına alındı. Olayda kullanılan maket bıçağı ise dolmuş durağına 20 metre uzaklıkta bulundu.

Zanlının, psikolojik rahatsızlıklarının bulunduğu öğrenildi.