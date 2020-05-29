Manisa'da bir grup, kadın cinayetlerini protesto etti

AA

Şehzadeler ilçesi Alaybey Mahallesi'nde dün cinayet olayının gerçekleştiği Gülnur Kocabaş'ın evinin yakınlarındaki sokakta toplanan grup, ellerinde taşıdıkları pankartlarla genç kadının öldürülmesini protesto etti.Grup adına basın açıklamasını okuyan Kocabaş'ın mesai arkadaşı Yeliz Kurt, kadın cinayetlerini durdurana kadar vazgeçmeyeceklerini belirterek, "Kadın Meclisleri olarak bu konuda mücadelemizi sürdüreceğiz. Gülnur Kocabaş'ın ailesine adalet mücadelesinde sonuna kadar destek vereceğiz." dedi.Dün, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Y.A tarafından sokakta silahla vurulan Gülnur Kocabaş hayatını kaybetmiş, şüpheli tutuklanmıştı.