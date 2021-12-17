Manisa'da binlerce adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

Manisa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yolcu otobüsünde seyahat eden bir şüphelinin uyuşturucu madde taşıdığı ihbarını aldı.

Kula Bölge Trafik ve Denetleme İstasyon Amirliği önünde durdurulan otobüste şüpheli O.K.'nin (24) üzerinde yaklaşık 15 bin TL değerindeki yeşil reçete ile satılan 3 bin 744 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.

DHA'nın haberine göre; gözaltına alınan O.K.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.