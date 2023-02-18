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Manisa'da bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

Manisa'da bir iş yerinde çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda göğsünden bıçaklanan kişi ağır yaralandı

Giriş: 18.02.2023 - 05:19 | Güncelleme: ABONE OL
Manisa'da bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı
Manisa'da bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı
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AA

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi göğsünden aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Uncubozköy Mahallesi Cemal Ergün Caddesi'ndeki bir iş yerinde A.T. (30) ile E.Y. (27) arasında tartışma çıktı.

AA'nın haberine göre; A.T. bıçakla E.Y'yi göğsünden yaralayarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine kaldırılan E.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Ekipler, A.T'yi yakalamak için çalışma başlattı.

*Haberde DHA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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