Manisa'da altyapı çalışmaları sırasında heykel bulundu!

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Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki altyapı çalışmaları sırasında kabartma heykel bulundu.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüğlu, İlçe Kültür ve Müze Müdürlüğü korumasındaki St. Jean Kilisesi'ni ziyaret ederek tarihi buluntu hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Öküzcüoğlu, altyapı çalışmaları sırasında belediye ekiplerinin başı eksik bir kabartma heykel bulduğunu aktardı.

Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen tarihi eserin korumaya alındığını belirten Öküzcüoğlu, tarihi mirasın gün yüzüne çıkarılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile iş birliği içinde çalıştıklarını ifade etti.

Öküzcüoğlu, güneş tanrıçasını simgelediği tahmin edilen esere ilişkin arkeologların incelemeyi sürdürdüğü bilgisini verdi.