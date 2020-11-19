Manisa'da alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı kişi öldü

Kula-Eşme kara yolunda 45 AEV 825 plakalı otomobiliyle Eşme yönüne giden Hakan Uzun (30),Narıncalısüleyman Mahallesi yakınlarında tanıdığı kişiye ait tırın arızalanarak karşı yönde park halinde olduğunu fark etti.

Aracını tırın önüne park edip yardım için otomobilden inen Uzun'a Kula yönüne giden Ş.T. yönetimindeki 64 AAT 987 plakalı otomobil çarptı.

112 Acil Servis ekibince Kula Devlet Hastanesine kaldırılan Uzun, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan sürücü Ş.T'nin 1,36 promil alkollü olduğu tespit edildi.