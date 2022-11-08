Alacak verecek kavgası kanlı bitti: 2 yaralı

AA

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, H.B. (33) ile eniştesi Ş.E. (34) ve arkadaşı C.K. Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki ağaçlık bölgeye gitti.

Bir süre sonra H.B. ile eniştesi arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.B yanındaki tabancayla Ş.E. ve C.K'ye ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

1 YARALININ DURUMU AĞIR

Yaralılar ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırdı. Ş.E'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

AA'nın haberine göre; olay yerinden uzaklaşan H.B, C.K'den zorla aldığı iddia edilen 60 bin lirayla saklandığı başka bir arkadaşına ait evde yakalandı. H.B, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.