Manisa'da ağaca çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Manisa'nın Salihli ilçesinde, ağaca çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Giriş: 26.04.2024 - 15:26 Güncelleme: 26.04.2024 - 15:29
Salihli'de Hüseyin Özdemir idaresindeki sepetli motosiklet, Çakaldoğanlar Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.
Yaralanan sürücü, ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
62 yaşındaki Özdemir, hastanede müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
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