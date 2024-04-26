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        Haberler Gündem Güncel Manisa'da ağaca çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        Manisa'da ağaca çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        Manisa'nın Salihli ilçesinde, ağaca çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 15:26 Güncelleme: 26.04.2024 - 15:29
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        Ağaca çarparak can verdi
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        Salihli'de Hüseyin Özdemir idaresindeki sepetli motosiklet, Çakaldoğanlar Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.

        Yaralanan sürücü, ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        62 yaşındaki Özdemir, hastanede müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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        #Kaza
        #Manisa
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