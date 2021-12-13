DHA

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri istihbarat çalışması ile piyasaya sahte gübre ile tarım ilacı süren kişilerin haksız kazanç elde ettikleri, çiftçilere ve tarım ürünlerine büyük zararlar verdikleri tespit etti. Harekete geçen jandarma, birer gün arayla A.D. (37) ve Ş.Ö.'nün (49) kullandığı bir kamyon ile kamyoneti Ahmetli ilçesinde durdurdu. Her iki araçta üzerlerinde 3 firmaya ait markaların bulunduğu çuvallar içerisinde toplam 26 ton sahte gübre ele geçirildi.

BİR ŞÜPHELİ ARANIYOR

Şüphelilerin ifadelerinden yola çıkan jandarma, Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararıyla M.Y. (30), E.Ö. (22), H.K.'ye (43) ait Kavaklıdere Mahallesi'ndeki depodaki aramada da piyasaya sürülmek üzere 33 ton daha sahte gübre ele geçirdi.

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında marka hakkına tecavüz suçunu işledikleri ileri sürülen 5 şüpheli, gözaltına alındı. İ.Ö.'nün (35) ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.