Manisa'da deprem oldu! AFAD: Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 23:10'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte, son depremler...

AFAD SON DEPREMLER

MANİSA'DA ART ARDA DEPREM!

Manisa Kırkağaç'ta bugün saat 17.53'te 4.1 büyüklüğünde, saat 14.00 sularında 5.1 büyüklüğünde iki büyük deprem daha meydana geldi. Deprem İstanbul, İzmir ve Bursa'da da hissedildi. Artçılar ise devam ediyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 28 OCAK

2020.01.28 23:10:26 39.0100 27.8200 9.6 -.- 4.4 -.- AKHISAR-MANISA 2020.01.28 23:03:50 39.0825 27.8593 4.9 -.- 1.7 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANISA) 2020.01.28 23:00:25 39.0097 27.8797 5.0 -.- 1.1 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) 2020.01.28 22:48:12 38.3792 39.1557 4.5 -.- 2.7 -.- USLU-SIVRICE (ELAZIG) 2020.01.28 22:44:52 38.5010 39.3182 7.1 -.- 2.7 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) 2020.01.28 22:41:38 39.0795 27.8617 13.3 -.- 2.2 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANISA) 2020.01.28 22:31:38 39.0650 27.8260 4.9 -.- 1.9 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) 2020.01.28 22:26:45 35.2472 27.8258 7.1 -.- 2.6 -.- AKDENIZ 2020.01.28 22:19:19 35.4753 27.6825 6.2 -.- 2.0 -.- AKDENIZ 2020.01.28 22:18:39 39.0910 27.8500 5.0 -.- 2.4 -.- ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA) 2020.01.28 22:18:08 39.1005 27.8650 5.3 -.- 2.4 -.- ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA) 2020.01.28 22:09:25 39.0013 27.8673 2.8 -.- 2.7 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) 2020.01.28 22:06:44 39.0323 27.8788 8.2 -.- 1.9 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) 2020.01.28 21:48:29 35.2570 27.9487 5.0 -.- 3.0 -.- AKDENIZ 2020.01.28 21:34:23 39.0802 27.8383 1.9 -.- 1.7 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) 2020.01.28 21:31:32 39.0787 27.8380 5.4 -.- 0.5 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)