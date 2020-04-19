Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kırkağaç ilçesinde saat 11.32'de 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi ise Manisa'daki depremin büyüklüğünü 4.3 olarak duyurdu.

Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir hasar meydana gelmedi. Deprem İzmir başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

SOKAĞA ÇIKAN OLMADI

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Manisa'nın yanı sıra İzmir ve Balıkesir'de de hissedilen deprem sonrası sokağa çıkan olmadı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, bugün saat 11.32'de merkez üssü Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4.1 büyüklüğündeki deprem, yerin 7 kilometre altında meydana geldi.

Deprem, Manisa ve ilçelerinin yanı sıra İzmir ve Balıkesir'den de hissedildi. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde bulunanlar kısa süreli panik yaşarken, depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybının yaşanmadığı bildirildi.

SON DEPREMLER 19 NİSAN (AFAD - KANDİLLİ RASATHANESİ)

AFAD'ın verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle: