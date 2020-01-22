Manisa'da bugün meydana gelen deprem, sarsıntıyı hisseden vatandaşları telaşlandırdı. Merkez üssü Manisa Yunusemre olan deprem saat 16.18'de yerin 11.82 kilometre derinliğinde meydana geldi. Manisa'daki depremin büyüklüğünü AFAD 3.0 olarak ölçerken, Kandilli Rasathanesi 3.2 olarak ölçtü. 22 Ocak'ta meydana gelen son depremler...

SON DEPREMLER - 22 OCAK 2020 ÇARŞAMBA

AFAD'ın verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler:

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler: