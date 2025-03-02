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        Haberler Gündem 3. Sayfa Manisa'da 3 yaşındaki çocuk yangında hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Manisa'da 3 yaşındaki çocuk yangında hayatını kaybetti

        Manisa'da yaşanan olay yürekleri dağladı. Akhisar ilçesinde bir evde çıkan yangında 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 22:59 Güncelleme: 02.03.2025 - 22:59
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        Çok acı! 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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        Hacıishak Mahallesi 135. Sokak'ta tek katlı evde belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere hızla müdahale ederek, yangını kontrol altına aldı.

        Yangın söndürüldükten sonra evde 3 yaşındaki Günay Bilgen isimli çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Yangın sırasında çocuğun evde yalnız olduğu öğrenildi.

        Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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