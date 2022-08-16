Ekipler minik Aybars'ı kurtarmak için seferber

HAREKETSİZ YATIYOR AMA SES VERİYOR

Olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma, ambulans ve AFAD ekibiyle iş makinesi sevk edildi. 2 yaşındaki Aybars Çakır isimli çocuğun hareketsiz yattığı ve ses verdiği bilgisine ulaşılırken ekipler bir yandan çocukla konuşurken bir yandan da kurtarma çalışmalarına devam ediyor.