Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde Y.Ç'ye ait evde kaçak içki üretildiği ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda 13 varilde kaçak şekilde imal edilmiş 3 bin 200 litre şarap ele geçirildi, ​​​​​​​Y.Ç. gözaltına alındı.