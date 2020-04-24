Manisa'da 3,5 metrelik ramazan pidesiyle "evde kal" çağrısı

İlçedeki fırıncılar Bayram Kilci ve Cengiz Özdemir, yaklaşık 7 kilogram ağırlığındaki 17 pide hamurunu kullanarak ramazan pidesi hazırladı.

3,5 metre uzunluğundaki fırın küreğinin üzerine aynı uzunlukta pide açan fırıncı ustaları, yeni tip koronavirüs kapsamındaki tedbirlere dikkati çekmek amacıyla pidenin üzerine çörek otuyla "Evde Kal Türkiye 2020" yazısı işledi.

İlçede 11 yıldır fırıncılık yapan Bayram Kilci, ramazan ayının ilk gününe özel 3,5 metrelik pide yaptıklarını belirterek, bu ramazanda koronavirüs belasından kurtulmak için dua edeceklerini belirtti.

Pideyi 50 liradan satın alan Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk da ilçedeki fırıncıların gayretini teşvik etmek için pideyi aldığını belirterek, pideyi ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine ulaştıracaklarını söyledi.