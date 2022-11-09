Manisa'da 26 kilogram esrar ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

Çalışma kapsamında ilçe girişinde durdurulan araçta yapılan aramada, 26 kilogram esrar ele geçirildi.

Araçta bulunan M.K. (38), S.Ç. (24), A.A. (42) ve A.O. (50) gözaltına alındı.

Fotoğraf, İHA tarafından servis edilmiştir.